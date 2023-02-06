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Экс-участник группы СENTR Птаха извинился перед бывшей женой и попросил вернуться

Общество
Экс-участник группы СENTR Птаха извинился перед бывшей женой и попросил вернуться

Российский рэпер Давид Нуриев, более известный под сценическим псевдонимом Птаха, воспользовался моментом после боя на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело» и обратился к бывшей супруге Лане с проникновенной речью.

В ней экс-участник группы CENTR признался, что сожалеет о причиненных ей увечьях, а также попросил возлюбленную, вместе с которой он прожил девять лет, вернуться к нему.

«Я во многом не прав, признаю свои ошибки. Я бы хотел вернуть тебя обратно, я тебя люблю», — сказал она.

Стоит отметить, что Птаха и его супруга воспитывают общую дочь Сияну. Мать девочки после развода заявила, что бывший муж подвергал ее избиениям.
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