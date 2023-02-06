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Прокуратура проверяет жалобы на работу нижегородских пригородных электричек

Общество
Прокуратура проверяет жалобы на работу нижегородских пригородных электричек

Приволжская транспортная прокуратура отреагировала на участившиеся жалобы жителей Нижегородской области.

По данным пресс-службы ведомства, в связи с многочисленными нареканиями со стороны граждан инициирована прокурорская проверка. Выясняется наличие фактов нарушений в работе электричек в приокском и сормовском направлениях, сообщает ИА «Время Н».

Речь идет о возможном несоблюдении расписания движения пригородных составов, а также нарушениях санитарно-эпидемиологических требований. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.
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