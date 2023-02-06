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Замглавы МИД РФ Рябков заявил об отсутствии планов обсуждать с Трейси обмен заключенными

Политика
Замглавы МИД РФ Рябков заявил об отсутствии планов обсуждать с Трейси обмен заключенными

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков высказался по поводу своих контактов с Белым домом относительно обмена заключенным.

Рябков уточнил, что не собирается поднимать эту тему на обсуждение с главой американской дипломатической миссии Линн Трейси. Соответствующей информацией он поделился в ходе общения с представителями СМИ.

«Нет, это вопросы, которые обсуждаются по специализированному каналу. Это не тема, которой занимается МИД России в принципе», — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что Вашингтону придется избавляться от чувства вседозволенности. Такое заявление он также сделал 6 февраля.
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