Замглавы МИД РФ Рябков заявил об отсутствии планов обсуждать с Трейси обмен заключенными

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков высказался по поводу своих контактов с Белым домом относительно обмена заключенным.
Рябков уточнил, что не собирается поднимать эту тему на обсуждение с главой американской дипломатической миссии Линн Трейси. Соответствующей информацией он поделился в ходе общения с представителями СМИ.
«Нет, это вопросы, которые обсуждаются по специализированному каналу. Это не тема, которой занимается МИД России в принципе», — сказал он.
Ранее Рябков заявил, что Вашингтону придется избавляться от чувства вседозволенности. Такое заявление он также сделал 6 февраля.