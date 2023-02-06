Астраханец добился в суде штрафных санкций против микрофинансовой организации

Как пишет mayak-delta.ru, в отделение федеральной службы судебных приставов Астрахани пришла заявка от местного жителя, в которой сообщалось, что заявитель некоторое время назад занял деньги в микрофинансовой организации. Вскоре у него наступил сложный период в жизни, отчего мужчина не смог вовремя выплатить долг. По этой причине должника стали часто беспокоить звонками коллекторы, требуя вернуть деньги. При этом они нарушили нормы законодательства.