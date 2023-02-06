Астраханец добился в суде штрафных санкций против микрофинансовой организации

Чересчур деятельные работники микрофинансовой конторы требовали от жителя Астрахани возврата долга и при этом нарушили закон. В итоге по решению суда сами коллекторы теперь должны деньги.
Как пишет mayak-delta.ru, в отделение федеральной службы судебных приставов Астрахани пришла заявка от местного жителя, в которой сообщалось, что заявитель некоторое время назад занял деньги в микрофинансовой организации. Вскоре у него наступил сложный период в жизни, отчего мужчина не смог вовремя выплатить долг. По этой причине должника стали часто беспокоить звонками коллекторы, требуя вернуть деньги. При этом они нарушили нормы законодательства.
Так, согласно Федеральному закону, беспокоить заемщика звонками разрешено не больше двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати в месяц. В результате судебного рассмотрения организацию оштрафовали на 40 000 рублей.