Подземные толчки магнитудой 3 зафиксировали на площадке АЭС «Аккую» в Турции

Ранее стало известно, что сотрудники экстренных служб Турции продолжают поисково-спасательную операцию после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в провинции Кахраманмараш. Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что в результате природного катаклизма погибли 284 человек, еще 2383 местных жителя получили ранения различной степени тяжести.