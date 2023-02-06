Ученые Росбиотеха создали рецепт полезного печенья с добавками из растительного сырья

Рецептуру печенья без использования консервантов с добавками из растительного сырья разработали ученые кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Росбиотех.
Заказ на разработку такого печенья поступил от предприятия ООО «ПрофСнаб». Идею технологии и рецептуры привезли из Африки. Блюдо приготавливается на основе слоеного дрожжевого теста с добавками из растительного сырья.
Таким образом, специалисты разработали три вида печенья. Первый — с помидорами, пармезаном и специями, другой — с карамелизированным луком и пармезаном, и третий — с розмарином и ароматическими специями.
Благодаря добавкам из растительного сырья, печенью предается функциональное назначение. Оно помогает преодолеть авитаминоз, укрепить иммунитет и повысить защитные функции организма.