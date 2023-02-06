Певец Филипп Киркоров посетил музыкальную премию «Грэмми»

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров вышел на связь с поклонниками в социальных сетях с полей торжественной церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми».
Народный артист России щеголял среди западных звезд в лазурном костюме, декорированном золотым орнаментом, а также стильной кепкой и платком. Пальцы и запястья певца поблескивали драгоценными камнями.
Киркоров представил вниманию поклонников несколько кадров из зала, а также несколько бэкстейджей, героями которых стали певица Мадонна, а также актер Бен Аффлек и его возлюбленная — поп-дива Дженнифер Лопес.
Ранее сообщалось, что американская певица Бейонсе стала рекордсменкой по общему числу статуэток «Грэмми». В активе у нее оказалось 32 награды.
Ранее портал «Дни.ру» сообщил, что американская певица Бейонсе стала рекордсменкой по общему числу статуэток «Грэмми». В активе у нее оказалось 32 награды.
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