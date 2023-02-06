Мира Тэрада обратилась к Институту Шиллера с призывом к немедленным переговорам по Украине

Среди обратившихся к Институту Шиллера оказалась руководитель российского ФБР. По словам Тэрада, кризисная ситуация на Украине ухудшается с каждым днем. Непрекращающиеся поставки вооружения и техники ВСУ, опасная риторика и агрессивные выпады в сторону официальной Москвы лишь подливают масла в огонь, подчеркнула глава Фонда.