Переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом должны возобновиться. Соответствующее заявление сделала глава российского Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в ходе видеообращения для Института Шиллера.
Стоит отметить, что конференция «Эпоха разума или уничтожение человечества?», призванная поддержать инициативу папы римского Франциска по возобновлению мирных переговоров, прошла 4 февраля. В ней мировые лидеры объединились, чтобы предотвратить ядерную войну.
Среди обратившихся к Институту Шиллера оказалась руководитель российского ФБР. По словам Тэрада, кризисная ситуация на Украине ухудшается с каждым днем. Непрекращающиеся поставки вооружения и техники ВСУ, опасная риторика и агрессивные выпады в сторону официальной Москвы лишь подливают масла в огонь, подчеркнула глава Фонда.
«Результатом бездумных и безответственных действий западных политиков уже в обозримом будущем может стать ядерный холокост, который не оставит сотням миллионам наших потомков никакой надежды на счастье и благополучие. Разрушительная мощь ядерного оружия не имеет себе равных, а катастрофические жертвы, разрушения и ущерб планете невозможно вообразить», — отметила Тэрада.
Она напомнила, что российская сторона не раз становилась инициатором возобновления переговорного процесса с целью потушить вражду. Однако Запад предпочитал бездействовать и продолжать накачивать киевский режим оружием, указала глава ФБР.