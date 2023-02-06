Боевики М23 обстреляли вертолет ООН на северо-востоке ДРК

Киншаса, 6 февраля. Боевики обстреляли вертолет многопрофильной комплексной миссии ООН (МОНУСКА) на северо-востоке Демократической Республики Конго.
Инцидент произошел недалеко от города Бени. Судно поднялось в воздух и сразу попало под огонь радикалов. В результате нападения погиб один миротворец из состава южноафриканского контингента.
Вертолет экстренно приземлился в аэропорту города Гома. По словам представителей МОНУСКО, на данный момент неизвестно, кто стоит за организацией атаки на сотрудников миссии.
На территории провинции Северное Киву действует радикальная группировка «Движение 23 марта» (М23). В середине января 2023 года руководство незаконного формирования согласилось на прекращение огня и отвод подразделений.
Наряду с М23 в регионе активизировались боевики из состава «Союзных демократических сил» (ADF). Ранее бандиты напали на общину Макугве на востоке Демократической Республики Конго.
Террористы сожгли несколько домов и магазинов. По данным местных властей, в результате атаки погибли 23 мирных жителя.