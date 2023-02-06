Актриса Валентина Титова вспомнила унижения в браке с Владимиром Басовым

Актриса театра и кино Валентина Титова была замужем за режиссером Владимиром Басовым. Она вспомнила унижения, которые приходилось терпеть в браке с известным кинематографистом.
Титов признавалась, что сначала не очень любила мужа, который был старшее ее на 18 лет. Когда у актрисы появились чувства к режиссеру, начали всплывать все его недостатки. Он давал ей всего три рубля в день.
«Его мама требовала, чтобы я завела тетрадь и отчитывалась о деньгах. Это было унизительно», — вспоминает Титова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Когда родились дети Александр и Елизавета, вдруг появилась бывшая жена режиссера Наталья Фатеева. Она оставалась дома с Титовой и пыталась ее контролировать. Затем усугубились проблемы Басова с алкоголем и он стал поднимать руку на молодую актрису.
История закончилась встречей Титовой с оператором Георгием Рербергом. Она ушла от режиссера, но дети решили остаться с отцом. После смерти Рерберга артистка продолжала сниматься, но признавалась, что привыкла к финансовым трудностям в период самоизоляции, сообщает «СтарХит».