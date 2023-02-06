Певец Григорий Лепс посоветовал поклонникам не увлекаться алкоголем

Народный артист России, 60-летний певец, композитор и продюсер Григорий Лепс посетил ежегодную церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», где дал поклонникам дельный совет — не увлекаться алкоголем.
Эту тему исполнитель хита «Рюмка водки на столе» затронул, отвечая на просьбу ведущего премии Николай Баскова пожелать поклонникам «что-нибудь доброе и хорошее».
«Люди, всем здоровья, всем счастья. Много не пейте, ребята. Нам с Николаем это не очень помогает: у тебя нога болит, у меня — рука», — сказал он.
Ранее стало известно, что лауреатами премии «Золотой граммофон» стали артистки из Донецкой Народной Республики Наталья Качура и Маргарита Лисовина.