Латвийский фигурист Васильев считает, что соревнования без россиян проходят интереснее

Представитель сборной Латвии Денис Васильев прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов на международную арену. Атлет признался, что не хочет этого.
Васильев представлял сборную Латвии на прошедшем чемпионате Европы. Фигурист признался, что турнир получился интереснее без российских фигуристов с точки зрения спорта. Кроме этого, Васильев не готов соревноваться с россиянами.
«Зная, что сейчас происходит в мире, и вспоминая дело о допинге российской фигуристки Валиевой на Играх в Пекине, сложно было бы сказать "да, поехали кататься вместе", — цитирует Васильева латвийское издание Sportacentrs.
Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2023 году прошел в финском Эспоо. Соревнования проводились с 25 по 29 января, сообщает RT.