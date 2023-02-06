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Синоптики предупредили жителей Новороссийска и Анапы об ураганном ветре в ближайшие дни

Общество
Синоптики предупредили жителей Новороссийска и Анапы об ураганном ветре в ближайшие дни

Ураганный ветер с порывами до 34 метров в секунду ожидается в ряде населенных пунктов Краснодарского края в ближайшие три дня.

Согласно данным краевого гидрометеобюро, 6, 7 и 8 февраля на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный штормовой ветер. Местами его порывы усилятся до 38 метров в секунду.

Столбики уличных термометров ночью покажут от −5 до −10 градусов, а днем от −3 до −8 градусов. Высота волн составит 1,5-2,5 метра, существует риск обледенения судов. Спасатели призвали местных жителей быть предельно внимательными и, по возможности, не выходить из дома.
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