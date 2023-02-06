Синоптики предупредили жителей Новороссийска и Анапы об ураганном ветре в ближайшие дни

Столбики уличных термометров ночью покажут от −5 до −10 градусов, а днем от −3 до −8 градусов. Высота волн составит 1,5-2,5 метра, существует риск обледенения судов. Спасатели призвали местных жителей быть предельно внимательными и, по возможности, не выходить из дома.