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Артиллеристы Росгвардии уничтожили военные цели ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Армия
Артиллеристы Росгвардии уничтожили военные цели ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Артиллерийские расчеты Росгвардии уничтожили узел связи и восемь объектов ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО росгвардейцы также вывели из строя украинскую радиолокационную станцию западного производства. Кроме того, при артиллерийской поддержке Росгвардии были проведены более 30 разведывательных и свыше 90 специальных мероприятий.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что в зоне спецоперации отмечен рост числа иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает RT.
росгвардия артиллерия СВО
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