Артиллеристы Росгвардии уничтожили военные цели ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Артиллерийские расчеты Росгвардии уничтожили узел связи и восемь объектов ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.
В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО росгвардейцы также вывели из строя украинскую радиолокационную станцию западного производства. Кроме того, при артиллерийской поддержке Росгвардии были проведены более 30 разведывательных и свыше 90 специальных мероприятий.
Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что в зоне спецоперации отмечен рост числа иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает RT.