Артиллеристы Росгвардии уничтожили военные цели ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО росгвардейцы также вывели из строя украинскую радиолокационную станцию западного производства. Кроме того, при артиллерийской поддержке Росгвардии были проведены более 30 разведывательных и свыше 90 специальных мероприятий.