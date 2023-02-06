Турецкий журналист рассказал, что такого разрушительного землетрясения не было 20 лет

Землетрясение, произошедшее в турецкой провинции Кахраманмараш, сильнейшее за 20 лет. Об этом ФАН рассказал турецкий журналист Бекир Кескин.
«Очень печальная ситуация, к сожалению. В восточных городах, где это все произошло, очень серьезно все. В разных городах очень много погибших. Что-то подобное было лишь 20 лет назад. И теперь снова. Сейчас жители Турции активно отправляют в пострадавшие регионы гуманитарку. Из разных городов люди полетели в эти территории на помочь. И много стран собираются отправить нам помощь, всяких министров отправили туда», — рассказал Бекир Кескин.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04:17. Помимо Турции подземные толчки затронули несколько стран.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 284 человека, пострадали свыше 2 тыс., а в Сирии — 237 погибших и 639 пострадавших.
В 1999 году недалеко от Cтамбула произошло Измитское землетрясение магнитудой 7,7. Тогда в результате катаклизма погибли почти 17,5 тысячи человек.