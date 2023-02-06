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В Москве мужчина ударил ножом в грудь посетителя кафе на Сколковском шоссе

Происшествия
В Москве мужчина ударил ножом в грудь посетителя кафе на Сколковском шоссе

Житель Москвы попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как ему вонзил в грудь нож посетитель одного из городских кафе.

Как пишет РЕН ТВ, все произошло накануне днем в одном из заведений на Сколковском шоссе. По прибытии на место стражи порядка выяснили, что между двумя отдыхающими произошла ссора. В какой-то момент один из мужчин достал нож и вонзил его в грудь оппонента. После этого злоумышленник скрылся.

Медики экстренно доставили пострадавшего в реанимацию ближайшей больницы. О его состоянии не сообщается.
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