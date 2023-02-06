В Москве мужчина ударил ножом в грудь посетителя кафе на Сколковском шоссе

Как пишет РЕН ТВ, все произошло накануне днем в одном из заведений на Сколковском шоссе. По прибытии на место стражи порядка выяснили, что между двумя отдыхающими произошла ссора. В какой-то момент один из мужчин достал нож и вонзил его в грудь оппонента. После этого злоумышленник скрылся.