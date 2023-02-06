Морган Невилл снимет фильм о жизни Пола Маккартни после распада The Beatles

Американский режиссер и сценарист Морган Невилл снимет фильм под рабочим названием «Человек в бегах». Картина расскажет о жизни Пола Маккартни после распада культовой группы The Beatles.
История покажет, как Маккартни продолжал писать музыку, несмотря на многочисленные проблемы. В итоге его музыкальные произведения стали определяющими для культуры 70-х, сообщает Deadline.
Большое внимание в картине будет уделяться отношениям Маккартни с его супругой Линдой, которая помогла музыканту обрести себя после распада легендарного коллектива. Невилл отметил, что в своей работе хочет дать возможность зрителю по новому взглянуть на важный момент в жизни известного артиста. Дата премьеры пока неизвестна, сообщает газета «Культура».