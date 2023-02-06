Морган Невилл снимет фильм о жизни Пола Маккартни после распада The Beatles

Большое внимание в картине будет уделяться отношениям Маккартни с его супругой Линдой, которая помогла музыканту обрести себя после распада легендарного коллектива. Невилл отметил, что в своей работе хочет дать возможность зрителю по новому взглянуть на важный момент в жизни известного артиста. Дата премьеры пока неизвестна, сообщает газета «Культура».