Бужинский: в США поставили под сомнение военные возможности британской армии

Боеспособность Вооруженных сил Великобритании вызывает серьезные сомнения, из-за чего им приходится терпеть унижения даже со стороны США, заявил генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
В комментарии для SM-News он отметил, что некий высокопоставленный американский генерал во время беседы с министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом отказался называть Британию военной державой первого уровня.
«Достаточно, конечно, обидно англичанам это слушать, поэтому единственное, что они сейчас могут сделать, — это заниматься закулисными интригами, что-то придумывать и советовать американцам, как поступить», — рассказал Бужинский.
Ранее, как сообщает RT, стало известно, что передачу британскому флоту авианосца HMS Prince of Wales перенесли на неопределенный срок из-за проблемы со смещением валов правого и левого бортов.