Швеция собирается добиться передачи российских активов Украине

Напомним, что до начала летнего периода Стокгольм будет председательствовать в Совете Евросоюза. В связи с этим Швеция намерена поднять на обсуждение вопрос относительно преград, которые не позволяют объединению отправить украинскому руководству активы Москвы, заблокированные за границей.