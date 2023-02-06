Швеция собирается добиться передачи российских активов Украине

Шведское руководство изучает возможности передачи российских активов киевскому режиму. Такой информацией поделилась министр этой страны по делам Европы Джессика Розвелл.
Напомним, что до начала летнего периода Стокгольм будет председательствовать в Совете Евросоюза. В связи с этим Швеция намерена поднять на обсуждение вопрос относительно преград, которые не позволяют объединению отправить украинскому руководству активы Москвы, заблокированные за границей.
«Я знаю, что во многих странах есть юридические сложности, чтобы реализовать такие решения. Но мы изучаем ситуацию, и я думаю, что важно, чтобы мы продвинулись вперед в этом вопросе», — заявила Розвелл.
Ранее украинское руководство запросило у западных партнеров новую военную помощь. На этот раз Киев требует предоставить ему истребители.