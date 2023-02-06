События на Украине к 12:00 6 февраля: выгодные позиции ВС РФ у Северска, Киев требует от Израиля выдать кредит

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 6 февраля.
Россия
Утром в лесу под Калугой взорвался беспилотник, жители окраин города слышали хлопок, заявил губернатор области Владислав Шапша. Согласно его информации, в результате инцидента пострадавших нет. На месте работают представители силовых структур.
На Запорожском направлении стороны не предпринимали попыток атаковать на земле, при этом ВС РФ вели артиллерийские обстрелы позиций противника в районах населенных пунктов Щербаки, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Егоровка, Чаривное и Гуляйполе.
Источник РИА Новости сообщил, что российские артиллеристы уничтожили в районе Степановки (входит в Суворовский район Херсона) склад с боеприпасами, где находились снаряды к гаубицам М-777, 2А65 «Мста-Б», Д-30, а также пять единиц автомобильной техники. В результате боевых маневров ликвидированы восемь военнослужащих ВСУ.
Замглавы МИД Сергей Рябков проинформировал, что в настоящее время между США и Россией нет диалога по Украине.
Ситуация в Донбассе
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за прошлые сутки украинские войска совершили 25 обстрелов территории ДНР. Удары пришлись по 6 населенным пунктам, погибли 2 мирных жителя, еще 5 человек пострадали. Повреждены 15 домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.
За ночь-утро 6 февраля ВСУ открывали огонь по Донецку и Горловке.
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе «очень тяжелой». По его словам, на территории ДНР ведутся ожесточенные бои.
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ заняли ряд выгодных позиций и рубежей в районе населенного пункта Северск, за который ведутся бои.
«Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику», — отметил он.
По информации Марочко, российская разведка также зафиксировала самовольный уход солдат ВСУ с позиций под Кременной. При этом заградотряды противника не справляются с их бегством.
Украина
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации еще на 90 дней.
Как передает портал Walla, украинское руководство потребовало от Израиля осудить действия России и выдать Киеву кредит в размере 500 миллионов долларов. Украина также рассчитывает, что Тель-Авив выскажется в поддержку «мирного плана» Зеленского и даст согласие отправить в свою страну на лечение солдат ВСУ и мирных жителей.
Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики в беседе с РИА Новости призвал членов НАТО прекратить поставки тяжелого вооружения на Украину.
«Я считаю, что из-за такого уровня противостояния сфера конфронтации не будет ограничиваться восточной частью Украины, а может расшириться на другие места», — подчеркнул он.
Владимир Зеленский заявил, что его страна готова помочь Турции в связи с землетрясением. Украинский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил об отсутствии решения внутри НАТО о передаче истребителей Украине.