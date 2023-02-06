События на Украине к 12:00 6 февраля: выгодные позиции ВС РФ у Северска, Киев требует от Израиля выдать кредит

Как передает портал Walla, украинское руководство потребовало от Израиля осудить действия России и выдать Киеву кредит в размере 500 миллионов долларов. Украина также рассчитывает, что Тель-Авив выскажется в поддержку «мирного плана» Зеленского и даст согласие отправить в свою страну на лечение солдат ВСУ и мирных жителей.