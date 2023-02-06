Госдеп США намерен выделить до 125 тыс. долларов на «демократическое развитие» Грузии

Американский госдепартамент готов выделить гранты общей суммой 125 тыс. долларов для граждан Грузии, которые являются выпускниками программы по обмену властей США, передает RT.
Данную сумму власти страны намерены использовать для «демократического развития» Грузии. В список планов США также входит «развитие независимых СМИ» и «продвижение гендерного равенства» в Грузии.
Максимальный размер гранта не должен превышать 20 тыс. долларов из общей суммы в 125 тыс. долларов.
Ранее Госдеп США выделял 250 тыс. долларов на «укрепление культурных связей» с Грузией. Эксперты называют такие действия американских политиков вмешательством во внутренние дела других стран.