Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мадонна отказалась выходить на красную дорожку премии «Грэмми»

Шоу-бизнес
Мадонна отказалась выходить на красную дорожку премии «Грэмми»

Американская певица Мадонна отказалась выходить на красную дорожку музыкальной премии «Грэмми», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Эпатажная артистка сразу отправилась в зал.

Известная дерзкими выходками певица на удивление поклонников добровольно отказалась от своей минуты славы на красной дорожке. При этом Мадонна выбрала довольно скромный наряд — жакет и юбку, однако дополнила образ типичным для нее аксессуаром — плеткой.

Дочь артистки Лурдес Леон не стала отказываться от возможности блеснуть на красной дорожке мероприятия и приехала задолго до его начала. Недавно девушка попала в неприятную ситуацию. Она опоздала на показ модного дизайнера, и ее не пустили в зал. Больше Леон не совершает таких ошибок.
мадонна певица грэмми красная дорожка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду