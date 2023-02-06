Мадонна отказалась выходить на красную дорожку премии «Грэмми»

Дочь артистки Лурдес Леон не стала отказываться от возможности блеснуть на красной дорожке мероприятия и приехала задолго до его начала. Недавно девушка попала в неприятную ситуацию. Она опоздала на показ модного дизайнера, и ее не пустили в зал. Больше Леон не совершает таких ошибок.