Россияне не могут связаться с родственниками в пострадавших провинциях Турции

Турция столкнулась с серьезными перебоями со связью на фоне мощного землетрясения, произошедшего 6 февраля. По словам россиян, они не могут связаться со своими родными, находящимися в пострадавших от природной стихии провинциях.
Согласно данным консульства России в Турции, в регионах, которые затронуло землетрясение, не было ни одного ставшего на консульский учет россиянина. Однако это не дает гарантий того, что россияне не пострадали от землетрясения. Это связано с тем, что граждане встают на консульский учет в добровольном порядке. Осложняет процесс поиска пострадавших россиян отсутствие связи. Перебои наблюдаются по всей стране, в связи с чем некоторые путешественники не могут связаться со своими родственниками.
Как стало известно ФАН, пострадавшие провинции не относятся к числу популярных среди туристов, так как они не считаются курортными. Значительную часть населения составляют беженцы из Сирии, которые решили осесть в этих регионах.