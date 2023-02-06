Россияне не могут связаться с родственниками в пострадавших провинциях Турции

Согласно данным консульства России в Турции, в регионах, которые затронуло землетрясение, не было ни одного ставшего на консульский учет россиянина. Однако это не дает гарантий того, что россияне не пострадали от землетрясения. Это связано с тем, что граждане встают на консульский учет в добровольном порядке. Осложняет процесс поиска пострадавших россиян отсутствие связи. Перебои наблюдаются по всей стране, в связи с чем некоторые путешественники не могут связаться со своими родственниками.