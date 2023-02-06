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Мать и сын из Армении погибли в сирийском Алеппо в результате мощного землетрясения

Происшествия
Мать и сын из Армении погибли в сирийском Алеппо в результате мощного землетрясения

Жертвами мощного землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Кахраманмараш, стали двое граждан Армении — мать и сын. Женщина и молодой человек находились в сирийском Алеппо, который также пострадал от подземных толчков.

Родственники погибли в городском районе Азизе. Установлено, что мальчик учился в гимназии Лазаря Наджаряна-Галуста Гюлбенкяна, а также профессионально занимался баскетболом и был членом армянской команды по баскетболу.

Согласно последней информации от представителей российского посольства, граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате природной катастрофы нет. Те, кто могли находиться на территории Турции в составе неорганизованных туристических групп, также пока не обращались за медицинской помощью.
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