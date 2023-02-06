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Моравецкий: НАТО пока не приняла решения касательно поставок истребителей на Украину

Армия
Моравецкий: НАТО пока не приняла решения касательно поставок истребителей на Украину

Западные страны еще не приняли решения о передаче Украине партии истребителей. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Таким образом он ответил на вопрос издания Mundo, выступает ли Варшава за передачу Киеву боевых самолетов. Моравецкий подчеркнул, что соответствующее решение будет приниматься внутри НАТО.

«На данный момент нет соглашения, по которому мы могли бы сказать что-то еще. Такого решения нет», — сообщил министр.

Помимо этого, он добавил, что при поддержке Украины Западу необходимо действовать последовательно, в противном случае «будущее Европы будет под вопросом».
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