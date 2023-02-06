Ветеринар Лаврентьева назвала причины появления рака молочной железы у кошек

Заводя домашних питомцев нужно понимать, что их здоровье может быть под угрозой. Животные также могут страдать серьезными заболеваниями. Как предотвратить появление злокачественных опухолей, рассказала врач-ветеринар-дерматолог клиники «Барсель» Лаврентьева Виктория корреспонденту ФАН.
Рак молочной железы очень распространенное заболевание у кошек. Причиной онкологии является гормональный сбой.
«Также рак молочной железы может быть из-за применения гормональных препаратов. Из симптомов можно отметить уплотнение тканей возле сосков, выделения. Помимо этого они могут часто образовываться в виде абсцессов, когда уже опухоль увеличивается в объеме. Стоит отметить, что при опухоли молочных желез очень часто затрагиваются лимфатические узлы», — отметила врач.
Ветеринар рассказал, что опухоль может дать метастазы в легкие и поэтому перед проведением операции делается рентген для выявлений осложнений.
Злокачественная опухоль появляется у кошек в возрасте от шести лет, но нельзя исключить появление новообразований и на более раннем этапе жизни. Данное заболевание распространено среди кошек, которые не подвергались стерилизации.
Чтобы избежать появление рака молочной железы. Врач рекомендует стерилизовать кошку до первой течки или до первого года.
«Британские ученые сказали, что если стерилизовать кошку от 6 месяцев и до первой течки, риск образования онкологии молочных желез снижается на 80%, если после первой течки, но до года— то на 60%. Ну а если проводить операцию в 9-10 месяцев, то да, 50% и, если стерилизовать в год — на 20% только снижается», — рассказала ветеринар.
В целях профилактики ракового заболевания нужно отметить применение гормональных препаратов. Например, когда у кошки началась течка, и чтобы справиться с ее желанием завести потомство, хозяева дают лекарства, которые способны успокоить животное.
Данные медикаменты наносят сильный удар по гормонам, поэтому эксперт не рекомендует прибегать к таким препаратам. Также врач рекомендует чаще посещать специалистов делать анализ крови и УЗИ матки.
Ранее врач-ветеринар Коваленко рассказала о распространенных заболеваниях питомцев в зимнее время.