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Ветеринар Лаврентьева назвала причины появления рака молочной железы у кошек

Общество
Ветеринар Лаврентьева назвала причины появления рака молочной железы у кошек

Заводя домашних питомцев нужно понимать, что их здоровье может быть под угрозой. Животные также могут страдать серьезными заболеваниями. Как предотвратить появление злокачественных опухолей, рассказала врач-ветеринар-дерматолог клиники «Барсель» Лаврентьева Виктория корреспонденту ФАН.

Рак молочной железы очень распространенное заболевание у кошек. Причиной онкологии является гормональный сбой.

«Также рак молочной железы может быть из-за применения гормональных препаратов. Из симптомов можно отметить уплотнение тканей возле сосков, выделения. Помимо этого они могут часто образовываться в виде абсцессов, когда уже опухоль увеличивается в объеме. Стоит отметить, что при опухоли молочных желез очень часто затрагиваются лимфатические узлы», — отметила врач.

Ветеринар рассказал, что опухоль может дать метастазы в легкие и поэтому перед проведением операции делается рентген для выявлений осложнений.

Злокачественная опухоль появляется у кошек в возрасте от шести лет, но нельзя исключить появление новообразований и на более раннем этапе жизни. Данное заболевание распространено среди кошек, которые не подвергались стерилизации.

Ветеринар Лаврентьева назвала причины появления рака молочной железы у кошек

Чтобы избежать появление рака молочной железы. Врач рекомендует стерилизовать кошку до первой течки или до первого года.

«Британские ученые сказали, что если стерилизовать кошку от 6 месяцев и до первой течки, риск образования онкологии молочных желез снижается на 80%, если после первой течки, но до года— то на 60%. Ну а если проводить операцию в 9-10 месяцев, то да, 50% и, если стерилизовать в год — на 20% только снижается», — рассказала ветеринар.

В целях профилактики ракового заболевания нужно отметить применение гормональных препаратов. Например, когда у кошки началась течка, и чтобы справиться с ее желанием завести потомство, хозяева дают лекарства, которые способны успокоить животное.

Данные медикаменты наносят сильный удар по гормонам, поэтому эксперт не рекомендует прибегать к таким препаратам. Также врач рекомендует чаще посещать специалистов делать анализ крови и УЗИ матки.

Ранее врач-ветеринар Коваленко рассказала о распространенных заболеваниях питомцев в зимнее время.
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