Депутат Рады Гончаренко назвал имя возможного кандидата на пост главы ГУР Украины

Стало известно, кто может занять должность руководителя Главного управления разведки Украины. Имя претендента озвучил парламентарий страны Алексей Гончаренко.
Ранее появилась информация, что на место министра обороны Украины Алексея Резникова может быть назначен глава ГУР Кирилл Буданов. Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал, кто, по его мнению, займет освободившийся пост.
«Основной на эту минуту — заместитель главы Офиса президента Роман Машовец», — написал он.
Ранее в Германии призвали найти дипломатические пути урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет Национальная служба новостей.