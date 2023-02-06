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Депутаты Госдумы обсудят санкции в отношении сбежавших из России критиков СВО

Общество
Депутаты Госдумы обсудят санкции в отношении сбежавших из России критиков СВО

Депутаты Государственной думы обсудят санкции в отношении россиян, которые дискредитируют ВС РФ за границей. Политики ищут способ, как наказать сбежавших граждан.

Политики рассмотрят предложения по конфискации имущества, запрету публикации контента в Сети. Кроме этого, обсудиться возможность изъятия государственных наград. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкультуре, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры», — цитируют ее «Известия».

Ямпольская подчеркнула, что для вынесения решение может потребоваться несколько заседаний. Первое запланировано на февраль, передает «360».
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