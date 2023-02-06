Эксперт дус Сантус оценила целесообразность создания единой валюты стран БРИКС

Напомним, в БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР. В июне российский президент Владимир Путин заявил о работе стран над созданием единой валюты для расчетов. По словам российского лидера, она будет основана на корзинах валют стран-участниц.