Эксперт дус Сантус оценила целесообразность создания единой валюты стран БРИКС

Создание единой валюты для расчетов между странами-участницами БРИКС является логичным шагом для развития организации, передает ТАСС мнение представительницы Группы исследований БРИКС сан-паульского университета Эстер Перейра дус Сантус.
Напомним, в БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР. В июне российский президент Владимир Путин заявил о работе стран над созданием единой валюты для расчетов. По словам российского лидера, она будет основана на корзинах валют стран-участниц.
Дус Сантус назвала такой шаг логичным, так как он расширяет возможности стран БРИКС касательно заключения торговых соглашений и реализации стратегических инвестиций. Также такая валюта позволит обойти требования Всемирного банка к финансированию.