Риелторы «забыли» про Конституцию: депутат Чаплин о предложении изымать садовые участки за долги

Парламентарий напомнил, что в России признаются как зарегистрированные права на землю, так и те права, которые возникли до вступления в силу закона о государственной регистрации прав на землю. Каждый собственник сам принимает решение о том, использовать ему принадлежащий земельный участок или же не использовать.