Риелторы «забыли» про Конституцию: депутат Чаплин о предложении изымать садовые участки за долги

Россиян, которые не платят целевые и членские взносы в садово-товарищеских сообществах в течение трех и более лет, предложили лишать дач. Такую инициативу в Правительство РФ направили крупные риелторские компании. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
В беседе с корреспондентом ФАН парламентарий пояснил, что речь идет о заброшенных участках. По действующим правилам изъять и продать такую землю можно только в случае соразмерности долга стоимости, при этом срок исковой давности по задолженности составляет три года.
«Давайте разберем статью 35 Конституции РФ, которая гласит, что право частной собственности охраняется законом и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Получается, что инициатива противоречит основному закону Российской Федерации», — заявил Чаплин.
Парламентарий напомнил, что в России признаются как зарегистрированные права на землю, так и те права, которые возникли до вступления в силу закона о государственной регистрации прав на землю. Каждый собственник сам принимает решение о том, использовать ему принадлежащий земельный участок или же не использовать.
«С другой стороны, СНТ имеет право на получение членских и целевых взносов, а также платы, вносимой лицами, которые не участвуют в товариществе. Эти денежные средства необходимы для содержания общего имущества и благоустройства территории садоводств», — сказал Чаплин.
Однако статья 395 Гражданского кодекса, закон 217-ФЗ, уставы СНТ дают возможность применять санкции относительно неплательщиков взносов — начислять проценты за пользование чужими денежными средствами либо пени. Как пояснил политик, начисление пеней или процентов на сумму долга — это способ защиты права на своевременное получение взносов.
«Проблема брошенных участков действительно существует. Поэтому необходимо обязывать органы местного самоуправления своевременно принимать необходимые меры по отысканию собственника, либо его наследников», — резюмировал собеседник ФАН.
При этом он подчеркнул, что механизм реализации имущества должника предусмотрен законом об исполнительном производстве и законом о банкротстве. Однако ввиду явной несоразмерности суммы долга и стоимости имущества в реальности не применяется.