Блащак: ВС Польши пополнятся двумя новыми дивизиями

Польские войска пополнятся двумя новыми дивизиями. Одна из них будет сформирована на востоке страны, заявил глава минобороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, военное ведомство хочет довести численность национальных войск до 300 тысяч. В настоящее время в ВС Польши насчитывается менее 200 тысяч человек.
«Одна тысяча танков К2 и 366 Abrams. Шесть дивизий, из которых четыре уже есть», — заявил Блащак.
Он добавил, что одна из новых дивизий появится в Подляском воеводстве. Министр также отметил, что на брестском направлении будет создан «непроходимый барьер» из танков американского производства.
Ранее стало известно, что Польша готова поставить Украине самолеты F-16, если страны НАТО примут совместное решение, пишет RT.