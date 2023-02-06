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Глава МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Политика
Глава МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен посетить российскую столицу. Об этом сообщили в МИД РФ.

По словам замминистра иностранных дел страны Сергея Рябкова, визит главы организации состоится на этой неделе. В рамках рабочей поездки он примет участие в обсуждении ситуации на Запорожской АЭС, подчеркнул дипломат.

Напомним, что Гросси уже посещал Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По окончании поездки директор МАГАТЭ похвалил президента за эрудированность.
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