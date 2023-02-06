Глава МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен посетить российскую столицу. Об этом сообщили в МИД РФ.
По словам замминистра иностранных дел страны Сергея Рябкова, визит главы организации состоится на этой неделе. В рамках рабочей поездки он примет участие в обсуждении ситуации на Запорожской АЭС, подчеркнул дипломат.
Напомним, что Гросси уже посещал Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По окончании поездки директор МАГАТЭ похвалил президента за эрудированность.