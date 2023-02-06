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Норкин тонко уколол Кедми словами о знакомом из израильских спецслужб

Политика
Норкин тонко уколол Кедми словами о знакомом из израильских спецслужб

Российский тележурналист Андрей Норкин довольно жестко осадил израильского политолога Якова Кедми. Ведущий указал эксперту свое место.

Норкин в эфире передачи «Место встречи» порассуждал на тему того, что Москва в ходе спецоперации на Украине не спешит атаковать центры принятия решения в соседнем государстве. В связи с этим он вспомнил своего знакомого, который, как оказалось, совсем неровня Кедми.

«Не хочу ничего плохого про него сказать, просто с Яковом Кедми я не знаком, а это человек другой и другая служба. Так, покруче», — сказал Норкин.

Тележурналист подчеркнул, что у этого человека был агент, который счел необходимым в рамках выполнения спецзадания дождаться «кровника». Норкин предположил, что и России в сложившейся ситуации следует не торопиться.

Ранее экс-руководитель израильского кабмина Нафтали Беннет рассказал, что президент России Владимир Путин пообещал ему не ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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