Норкин тонко уколол Кедми словами о знакомом из израильских спецслужб

Норкин в эфире передачи «Место встречи» порассуждал на тему того, что Москва в ходе спецоперации на Украине не спешит атаковать центры принятия решения в соседнем государстве. В связи с этим он вспомнил своего знакомого, который, как оказалось, совсем неровня Кедми.