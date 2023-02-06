«Пол и кровать заходили ходуном»: россияне в Турции рассказали о пережитом землетрясении

Пережившие землетрясение в Турции россияне рассказали о произошедшем и поделились своими эмоциями.
Люди сообщили, что почувствовали несколько подземных толчков разной силы, а дома стали качаться от колебаний. Владелица агентства Russian Mersin Наталия Эльмас Кара призналась, что проснулась за пару минуту до толчков.
«Пол и кровать заходили ходуном. Тут же зазвенели люстры, сам дом тоже ходил из стороны в сторону», — заявила она в беседе с «Лентой.ру».
Продолжалось все около пяти минут. После нескольких минут тишины здание снова затрясло, но уже чуть слабее.
Еще одна россиянка, проживающая в городе Мерсин, сообщила, что проснулась в 4:17, потому что сильно качалась кровать. Вместе с семьей женщина решила выехать на пустырь и переждать.
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 случилось на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Толчки почувствовали и в соседних государствах — Сирии и Ливане.
Несмотря на окончание землетрясения в Турции, угроза для жизни и имущества граждан все еще сохраняется. Об этом ранее предупредил доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.