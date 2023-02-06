Возникшая из-за землетрясения в Турции угроза цунами миновала южные регионы Италии

Южные регионы Италии миновала угроза ценами, которая возникла из-за разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции утром понедельника, 6 февраля.
Служба гражданской обороны Италии ранее предупредила жителей юга страны, что из-за землетрясения в Турции возник риск образования цунами. В зоне поражения находились несколько приморских областей, в частности, Апулия, Калабрия и Сицилия.
Глава службы гражданской обороны Фабрицио Курчо сообщил, что угроза цунами на юге Италии миновала. Об этом он рассказал в рамках эфира на телеканале RaiNews24.
В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр толчков находился в 30 километрах от Газиантепа и в 110 километрах от сирийского города Алеппо.