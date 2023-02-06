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Геофизик Шебалин предупредил об угрозе мощных афтершоков в Турции

Общество
Геофизик Шебалин предупредил об угрозе мощных афтершоков в Турции

Несмотря на окончание землетрясения в Турции, угроза для жизни и имущества граждан сохраняется. Об этом заявил доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.

Геофизик подчеркивает, что в Турции стоит ожидать высокой афтершоковой активности. Предполагается, что в течение ближайших двух-четырех недель могут произойти новые подземные толчки магнитудой в шесть баллов. Они могут привести к новым разрушениям и жертвам среди населения, передает RT.

Эксперт также назвал предположительную причину возникновения землетрясения в Турции. По его словам, это связано с особенностями Анатолийской плиты, двигающейся на запад. Сильнейшие землетрясения обычно происходят на северной границе этой плиты, подытожил ученый.
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