Геофизик Шебалин предупредил об угрозе мощных афтершоков в Турции

Несмотря на окончание землетрясения в Турции, угроза для жизни и имущества граждан сохраняется. Об этом заявил доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.
Геофизик подчеркивает, что в Турции стоит ожидать высокой афтершоковой активности. Предполагается, что в течение ближайших двух-четырех недель могут произойти новые подземные толчки магнитудой в шесть баллов. Они могут привести к новым разрушениям и жертвам среди населения, передает RT.
Эксперт также назвал предположительную причину возникновения землетрясения в Турции. По его словам, это связано с особенностями Анатолийской плиты, двигающейся на запад. Сильнейшие землетрясения обычно происходят на северной границе этой плиты, подытожил ученый.