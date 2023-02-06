Геофизик Шебалин предупредил об угрозе мощных афтершоков в Турции

Геофизик подчеркивает, что в Турции стоит ожидать высокой афтершоковой активности. Предполагается, что в течение ближайших двух-четырех недель могут произойти новые подземные толчки магнитудой в шесть баллов. Они могут привести к новым разрушениям и жертвам среди населения, передает RT.