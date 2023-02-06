Комиссар НХЛ Беттмэн не согласен с критикой Гашека в адрес российских игроков

Напомним, Гашек заявил, что НХЛ рекламирует специальную военную операцию на территории Украины, приглашая на Матч звезд российских игроков. Беттмэн после мероприятия во Флориде отреагировал на слова чехов и отказался соглашаться с этой позицией.