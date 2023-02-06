Комиссар НХЛ Беттмэн не согласен с критикой Гашека в адрес российских игроков

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал критику чешского вратаря Доминика Гашека в адрес российских игроков. По мнению функционера, слова экс-голкипера вряд ли отражают общее настроение в Чехии к россиянам.
Напомним, Гашек заявил, что НХЛ рекламирует специальную военную операцию на территории Украины, приглашая на Матч звезд российских игроков. Беттмэн после мероприятия во Флориде отреагировал на слова чехов и отказался соглашаться с этой позицией.
«Он имеет право на своё мнение, но я не думаю, что оно отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», — цитирует специалиста издание Ilta-Sanomat.
Всего участие в звездном уик-энде НХЛ приняли девять российских игроков. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал победителем конкурса буллитов.