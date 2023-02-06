GT: конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну из-за действий Запада

Конфликт на Украине может выйти из-под контроля, если некоторые страны НАТО во главе с США продолжат накачивать ВСУ оружием, пишет Global Times.
В публикации отмечается, что западные страны нарушают границы оказываемой Киеву «помощи». Так, украинская армия получит дальнобойные ракеты, что приведет к эскалации конфликта.
Подчеркивается, что консенсус о ненападении на Россию был «гарантией безопасности» для Европы, но теперь США перешли черту. Проблема в том, что их примеру могут последовать и другие страны. Такие действия создают угрозу начала ядерной войны.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон де-факто подталкивает Киев к ударам по территории РФ, передает RT.