В Турции продолжаются поиски жертв после сильнейшего землетрясения

Землетрясение произошло в районе города Газиантеп ночью 6 февраля. Специальные службы зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5 балла.
В результате природного катаклизма погибли более двухсот человек, сообщил вице-президент Турции Фуата Октая. Спасатели до сих пор продолжают поиски жертв. Кроме того, сразу в нескольких городах — в Газиантепе и близлежащем к нему Кахраманмараше — зафиксировано разрушение зданий.
Известно, что эпицентр толчков располагался в 27 километрах от Газиантепа, а очаг залегал на глубине 10 километров. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги сразу в нескольких районах страны.
Землетрясения в Турции сказались также на соседней Сирии. В пригороде Латакии обрушились здания.