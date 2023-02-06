В Турции продолжаются поиски жертв после сильнейшего землетрясения

В результате природного катаклизма погибли более двухсот человек, сообщил вице-президент Турции Фуата Октая. Спасатели до сих пор продолжают поиски жертв. Кроме того, сразу в нескольких городах — в Газиантепе и близлежащем к нему Кахраманмараше — зафиксировано разрушение зданий.