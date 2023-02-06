АФК «Система» может купить завод Volkswagen в Калуге

АФК «Система» заинтересовалась приобретением расположенного в Калуге завода немецкого автоконцерна Volkswagen. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По их сведениям, «Система» думает привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur, который имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. На текущий момент никакого конкретного решения по этому вопросу принято не было, указали в «Фольксваген груп рус».
Автомобильный концерн Volkswagen Group заморозил работу производственных площадок в Калуге и Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания пыталась перезапустить предприятие в России за счет поставок комплектующих из Турции, но этого так и не случилось, напомнило издание.