АФК «Система» может купить завод Volkswagen в Калуге

По их сведениям, «Система» думает привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur, который имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. На текущий момент никакого конкретного решения по этому вопросу принято не было, указали в «Фольксваген груп рус».