Манукян предложил законодателям ввести запрет на упоминание в СМИ имен беглых артистов-предателей

В Государственной Думе рассказали о том, что предложение конфисковать имущество россиян, покинувших страну, пока только рассматривается. К обсуждению будут приглашены представители всех ведомств, относящихся к гуманитарной и силовой сфере.
Отмечается, что комитет по культуре намерен изучить инициативу в отношении тех лиц, которые публично дискредитируют действия российских властей и вооруженных сил, находясь за рубежом. Первое заседание рабочей группы запланировано на середину февраля.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в УК РФ с нормами о конфискации имущества граждан России, которые уехали из страны после начала специальной военной операции.
Журналист и блогер Вадим Манукян в комментарии для ФАН высказал мнение о том, что такая инициатива необходима, особенно, если речь идет о предавших Родину артистах:
«Инициатива Вячеслава Володина по поводу конфискации имущества сбежавших за рубеж россиян, которые поливают грязью свою Родину и наших бойцов, находит свои первые очертания. Если раньше представители гражданского общества били во все колокола и говорили, что нам с этими "народными" и "заслуженными" не по пути, и звания у них стоило бы отобрать, то сегодня в корне изменилась концепция, уже сами законодатели осознали необходимость в подобных решениях. Среди мер реагирования предлагается запрет публикации контента этих лиц, но я предлагаю пойти еще дальше. Для этих медийных предателей все пиар, кроме некролога. Так вот, я считаю, что нужно законодателям ввести запрет на упоминание имен этих артистов-предателей в средствах массовой информации. Вот тогда, про этих беглых все забудут, это сродни физической гибели, для них забвение - хуже смерти», — сказал собеседник издания.
Ранее пресс-служба губернатора Красноярского края Усса опровергла слухи о его отставке.