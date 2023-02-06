Неделя стоматологического здоровья стартует в Краснодарском крае

По данным администрации Кубани, для местных жителей в течение недели будут организованы лекции по здоровому образу жизни, а также консультации специалистов. Отмечается, что в Северский район 7 февраля прибудет мобильный комплекс «Диспансеризация», сообщает perspektiva-ru.ru.