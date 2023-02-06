Неделя стоматологического здоровья стартует в Краснодарском крае

Медицинские и образовательные учреждения Краснодарского края примут активное участие в мероприятиях по профилактике заболеваний полости рта.
По данным администрации Кубани, для местных жителей в течение недели будут организованы лекции по здоровому образу жизни, а также консультации специалистов. Отмечается, что в Северский район 7 февраля прибудет мобильный комплекс «Диспансеризация», сообщает perspektiva-ru.ru.
Прием желающих в школе здоровья при «Центре общественного здоровья и медицинской профилактики» специалисты проведут 8 февраля. В краснодарском микрорайоне имени Маршала Жукова 9 февраля пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро», а 11 февраля запланирована профилактическая акция «День здоровья» в поликлинике Динской районной больницы.