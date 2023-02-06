Владимир Зеленский заявил о готовности Украины помочь Турции в связи с землетрясением

Зеленский выразил свои соболезнования родственникам погибших в результате землетрясения, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, Украина готова оказать помощь «дружественному турецкому народу». Однако президент Украины не уточнил, в какой форме страна может оказать поддержку Турции.