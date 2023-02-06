Владимир Зеленский заявил о готовности Украины помочь Турции в связи с землетрясением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова оказать помощь Турции, пострадавшей в результате мощного землетрясения. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в социальных сетях.
Зеленский выразил свои соболезнования родственникам погибших в результате землетрясения, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, Украина готова оказать помощь «дружественному турецкому народу». Однако президент Украины не уточнил, в какой форме страна может оказать поддержку Турции.
Мощное землетрясение произошло в Турции утром понедельника, 6 января. Эпицентр находился в районе Пазарчик, расположенном в юго-восточной части страны. По предварительным данным, жертвами землетрясения стали 76 человек, 440 человек получили ранения.