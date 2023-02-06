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Басманный суд заочно приговорил к 9 годам колонии блогера Белоцерковскую за фейки о ВС РФ

Происшествия
Басманный суд заочно приговорил к 9 годам колонии блогера Белоцерковскую за фейки о ВС РФ

Решением Басманного суда в Москве блогер Вероника Белоцерковская✱ (признана иноагентом в РФ) заочно получила девять лет колонии за распространение фейковой информации о российской армии.

Сторона обвинения запрашивала у суда именно такой срок. Блогера также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. По решению суда ей запретили выходить в Сеть на протяжении пяти лет.

Дело в отношении Белоцерковской было возбуждено в конце января. Стражи порядка обратили внимание на деятельность блогера после заявления одной из бывших подписчиц.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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