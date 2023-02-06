Польша после визита Байдена запросит у США больше вооружений

Польша запросит у США больше оружия после визита американского лидера Джо Байдена, сообщает телеканал TVN.
Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава ожидает усиления восточного фланга НАТО.
«Мы ждем ускорения приобретения вооружения», — объяснил он.
Он добавил, что Польша передала очень много вооружений Украине и теперь ей необходимо восполнять свои запасы. По словам Пшидача, минобороны страны нужно закупить и получить новое оружие, чтобы вся страна могла чувствовать себя в безопасности.
Ранее стало известно, что польские войска развернут ЗРК Patriot на аэродроме варшавского района Бемово, передает RT.