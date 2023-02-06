РИА Новости: Киев скоро лишится поддержки Европы

Европейские страны начинают постепенно отказываться от поддержки Украины, пишет обозреватель Михаил Катков.
Без западного оружия Киев ждет неминуемое поражение, считает автор РИА Новости.
После решения стран НАТО предоставить Украине танки, президент страны Владимир Зеленский заявил о необходимости поставок истребителей и ракет большой дальности. Ненасытность Киева вывела из себя некоторых европейских политиков и в ЕС задумались о сворачивании военной поддержки ВСУ, сообщает Катков.
«В Европе довольно много сторонников мира. Один из них – президент Хорватии Зоран Миланович, который упрекает западные государства в неспособности понять российскую логику», – отметил аналитик.
Также о необходимости найти мирное решение кризиса заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, дальнейшая накачка ВСУ оружием является безумием и только усугубляет конфликт.