РИА Новости: Киев скоро лишится поддержки Европы

После решения стран НАТО предоставить Украине танки, президент страны Владимир Зеленский заявил о необходимости поставок истребителей и ракет большой дальности. Ненасытность Киева вывела из себя некоторых европейских политиков и в ЕС задумались о сворачивании военной поддержки ВСУ, сообщает Катков.