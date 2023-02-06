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МИД Китая отказался называть компанию, которой принадлежал сбитый над США аэростат

Политика
МИД Китая отказался называть компанию, которой принадлежал сбитый над США аэростат

Китайское внешнеполитическое ведомство отказалось называть компанию, которой принадлежал сбитый над Соединенными Штатами аэростат.

Однако МИД заверил, что официальный Пекин намерен встать на защиту своих интересов в этом вопросе. Напомним, по словам министра обороны США Ллойда Остина, американские силы сбили принадлежащий китайской стороне аэростат, попавший в воздушное пространство государства.

Ранее сообщалось, что Пекин сделал Вашингтону серьезное представление за уничтожение их аэростата. Об этом рассказали в МИД КНР.
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