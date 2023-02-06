МИД Китая отказался называть компанию, которой принадлежал сбитый над США аэростат

Однако МИД заверил, что официальный Пекин намерен встать на защиту своих интересов в этом вопросе. Напомним, по словам министра обороны США Ллойда Остина, американские силы сбили принадлежащий китайской стороне аэростат, попавший в воздушное пространство государства.