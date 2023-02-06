Новый эпизод сериала «Одни из нас» выйдет на HBO раньше срока из-за финала Super Bowl

Финальные игры американского футбола Super Bowl стали причиной переноса выхода пятой серии фантастического сериала «Одни из нас». Его релиз на стриминговом сервисе HBO Max состоится раньше срока.
Как отметили в социальных сетях представители проекта, премьера нового сезона сериала по игре The Last of Us состоится 10 февраля.
Ранее HBO опубликовал тизер пятой серии проекта, ставшего самым популярным сериалом на телеканале, передает «Культуромания».
Действие сериала, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси, разворачиваются вокруг Джоэла и Элли, выживающих в условиях апокалипсиса.