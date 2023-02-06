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Российские военные уничтожили артиллерийский расчет ВСУ под Херсоном

Армия
Российские военные уничтожили артиллерийский расчет ВСУ под Херсоном

Военнослужащие ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу ­Д-З0 на правом берегу Днепра под Херсоном.

В материале РИА Новости говорится, что российские военные нанесли удары по украинскому артиллерийскому расчету, который обстреливал город Голая Пристань на противоположном берегу Днепра.

«Потери — четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские войска за прошедшие сутки 25 раз открывали огонь по населенным пунктам в ДНР, передает RT.
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