Российские военные уничтожили артиллерийский расчет ВСУ под Херсоном

Военнослужащие ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу Д-З0 на правом берегу Днепра под Херсоном.
В материале РИА Новости говорится, что российские военные нанесли удары по украинскому артиллерийскому расчету, который обстреливал город Голая Пристань на противоположном берегу Днепра.
«Потери — четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что украинские войска за прошедшие сутки 25 раз открывали огонь по населенным пунктам в ДНР, передает RT.