Драйвером спада российской промышленности в 2022 году стал автопром

Снижение промышленности России в 2022 году составило 0,6%. Больше всего отрицательному результату поспособствовал автопром, пишет РБК.
Вклад в общий показатель составил минус 0,61%. То есть без производства машин, кузовов и запчастей к ним динамика промпроизводства в минувшем году оказалась бы почти на нуле.
На втором месте по степени отрицательного вклада в совокупный показатель промышленного выпуска оказался выпуск химических веществ (-0,14%). Около 0,11% от общепромышленной динамики «отобрала» ситуация в сфере древесины и создании изделий из дерева.
Наибольший положительный вклад в динамику промышленного производства внесли добыча нефти и газа (+0,22%), услуги в области добычи полезных ископаемых (+0,16%) и выпуск конечных металлических изделий (+0,18%).
В Иркутской области возведут Федеральный центр химии. Это даст говорить о новом формате работы, где развитие промышленности тесно связано с развитием науки и региона, сообщает «ФедералПресс».